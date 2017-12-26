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вторник, 26 декабря 2017 20:21

Полицейскую сбили во-время оформления ДТП

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Полицейскую сбили во-время оформления ДТП
В аварии погиб свидетель. Фото: полиция

В Тернопольский обл. полицейская попала под колеса, когда оформлял ДТП.

Авария произошла на трассе "Доманово-Кузнец-Черновцы-Тереблече".

"25 декабря в 23:37 поступило сообщение об аварии с пострадавшими возле села Ивашковцы Збаражского района. Автомобиль MAN насмерть сбил пешехода. По словам водителя грузовика, погибший был в темной одежде, а трасса международного значения вообще не освещалась. Свидетелями данного ДТП были водитель и пассажиры с Renault Trafic. Они остановились, вызвали полицию и скорую. На место аварии выехала следственно-оперативная группа", - сообщает тернопольская полиция.

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Позже водитель Mercedes Sprinter не заметил место ДТП и столкнулся с автомобилем Renault Trafic, который стоял на обочине. В авто работник полиции опрашивал свидетеля. Следователь стояла рядом и осматривала место ДТП. Renault по инерции сбил ее и врезался в автомобиль полицейских.

29-летний свидетель погиб. Еще трое пострадавших, в том числе несовершеннолетняя девочка, доставлены в больницу с травмами и переломами. Слеователя госпитализировали с политравмой, сотрясением, закрытым и открытым переломы бедренной кости.

Водитель Mercedes Sprinter пытался убежать. Его нашли в 3:00.

Продолжается следствие.

Во Львове 24 декабря в 1 ночи столкнулась карета "скорой" и легковушка Geely. Авария произошла на ул. Городоцкой возле "Мотозавода".

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Дата
27
декабря

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