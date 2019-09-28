Полицейскому, который сбил женщину, избрали меру пресечения

Полицейского задержали на 2 месяца. Фото: ГБР

Избрана мера пресечения полицейскому, который 26 сентября во Броварах влетел в остановку общественного транспорта

Его будут держать под стражей 2 месяца без права внесения залога, сообщает "112 Украина".

Решение приняли судьи Голосеевского суда Киева.

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Полицейского подозревают в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель человека.

Всего злоумышленник может получить от 3 до 8 лет лишения свободы.

Авария произошла вечером 26 сентября. Пьяный полицейский влетел в остановку, на котором стояли супруги и еще один человек. От удара женщина погибла на месте. Ее муж с травмами в больнице. Супруги шли на день рождения к куме, когда на них налетело авто.