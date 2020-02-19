Полицейского подозревают в изнасиловании школьницы

В Одессе ювенального инспектора подозревают в изнасиловании школьницы. Фото: dyvys.info

Одесского инспектора по ювенальной превенции Нацполиции подозревают в изнасиловании 11-классницы.

Об этом девушка рассказала 18 февраля своему учителю, сообщили в пресс-службе ГБР.

"Школьница рассказала, что 11 февраля в дневное время ее пригласил к себе домой инспектор по ювенальной превенции одного из отделений полиции. Путем шантажа заставил девушку вступить с ним в интимную связь", - говорится в сообщении.

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Следователи открыли уголовное производство. Информацию проверяют.

В случае доказательства вины полицейскому грозит до 12 лет лишения свободы.

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