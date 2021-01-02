Полицейское авто столкнулось с грузовиком - есть пострадавшие

В Сумской обл. пострадали двое полицейских. Фото: УНИАН

Полицейские на служебной "Рено-Дастер" попали в аварию на трассе Сумы-Киев-Юнаковка возле села Сула Сумского района.

Двое правоохранителей пострадали, сообщает "Интерфакс-Украина".

Полицейские столкнулись с грузовиком-автовозом.

На место ДТП прибыли медики и следственно-оперативная группа Сумского райотдела полиции. Они установили, что в "Рено-Дастер" было 4 работников служб и подразделений полиции из другой области.

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Водителя и одного из пассажиров легковушки госпитализировали. Водитель грузовика отказался от помощи.

С начала 2020 году на дорогах Украины погибли около 3 тыс. человек. Всего в течение 2020 года произошло 150 267 дорожных происшествий. Gazeta.ua напоминает несколько трагических аварий, унесших жизни людей.