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пятница, 24 января 2020 14:21

Полицейский возглавлял банду грабителей
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В Одесской области полицейский руководил бандой грабителей. Его задержали вместе с бывшим коллегой
Фото: od.gp.gov.ua
В Одесской области полицейский руководил бандой грабителей. Его задержали вместе с бывшим коллегой
В Одесской области полицейский руководил бандой грабителей. Его задержали вместе с бывшим коллегой
В Одесской области полицейский руководил бандой грабителей. Его задержали вместе с бывшим коллегой
В Одесской области полицейский руководил бандой грабителей. Его задержали вместе с бывшим коллегой

В Окнянском районе Одесской области полицейский с бывшим коллегой напали на дом местного фермера.

Их задержали. Это 27-летний сотрудник подразделения спецназначения полиции и 29-летний уволенный в прошлом году правоохранитель. Еще двух сообщников разыскивают, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

"Правоохранители предупредили нападение на предпринимателя, во время которого действующего полицейского задержали в доме потерпевшего. Еще одного нападавшего задержали в Одессе. Злоумышленник ожидал своих сообщников, чтобы разделить награбленное. Место нахождения еще двух участников преступления устанавливается следствием", - сказано в сообщении.

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Предварительно установлено, что информатором преступной группы был действующий полицейский.

Решаются вопросы об объявлении задержанным о подозрении и избрании им меры пресечения. Также проверяется причастность злоумышленников к совершению других аналогичных преступлений.

Задержанным грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

На Киевщине задержали банду грабителей, которой руководил полицейский - 28-летний оперуполномоченный Киево-Святошинского отдела полиции. Воры проникали в дома, выносили ценности и оружие, а затем сбывали краденое.

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