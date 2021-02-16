Полицейский торговал данными с закрытой системы МВД

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В Хмельницком 28-летнего полицейского подозревают в торговле информацией с закрытой автоматизированной системы МВД.

Это были сведения об определенных физических лицах и транспортных средствах. Правоохранитель отправлял ведомости "заказчикам" с помощью мессенджера, сообщили в Государственном бюро расследований.

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Полицейский фотографировал и пересылал информацию "заказчикам". Впоследствии он получал средства за предоставленные "услуги".

Полицейского в задержали 15 февраля после очередного сбыта данных. Ему грозит до 6 лет тюрьмы.

В Полтавской области задержали рядового полиции, который вместе с сообщником продавал служебную информацию. 19-летний помощник дежурного одного из отделений Кременчугского отдела полиции вместе со своим знакомым студентом Политехнического университета сбывали заказчикам информацию по автоматизированной системе МВД.