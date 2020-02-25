Полицейский спас двух детей, провалившихся под лед

На Донбассе полицейский спас двух малолетних детей. Фото: Нацполиция

В городе Селидово Донецкой области полицейский Петр Москаленко спас двух детей, провалившихся под лед.

В свой выходной правоохранитель на машине возвращался от родственников домой. Проезжая возле местного водоема, мужчина заметил двух парней в воде. На берегу также находилось несколько взволнованных людей. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции.

Москаленко сразу бросился на помощь.

"Лед был очень тонкий и хрупкий, и правоохранитель тоже оказался в воде. Однако, уже через несколько минут он вернулся к берегу вместе с детьми. После спасения обоих мальчиков с явными признаками переохлаждения полицейский отвез в больницу. Медики отметили, что если бы дети еще некоторое время побыли в ледяной воде, эта история могла бы закончиться трагически", - говорится в сообщении.

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Ребята провалились под лед, когда решили проверить его прочность.

"9-летний Дима решил проверить прочность льда, ступил на него и провалился. 13-летний Дмитрий вспомнил, как отец-рыбак учил его действовать в такой ситуации, и попытался помочь товарищу. Парень лег на лед и пополз к утопающему, однако попытки оказались напрасными. Помощник тоже попал в ледяную ловушку ", - рассказали в ведомстве.

Младший мальчик уже дома, а вот 13-летний Дмитрий еще находится в детском инфекционном отделении под наблюдением врачей, однако его жизни ничего не угрожает.





На Днепропетровщине погиб рыбак. Он провалился под лед на расстоянии 15 метров от берега.