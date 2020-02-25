Полицейский спас двух детей, провалившихся под лед

 
Ексклюзивы
1/5
Можно разрешить покупать землю иностранцам - Ольга Трофимцева
Можно разрешить покупать землю иностранцам - Ольга Трофимцева
Просмотров: 342
"Ситуация накалялась. Под вечер начали бросать камни. Интересно, где их взяли? Потому что везде асфальт" - рассказы местных о столкновениях в Новых Санжарах
"Ситуация накалялась. Под вечер начали бросать камни. Интересно, где их взяли? Потому что везде асфальт" - рассказы местных о столкновениях в Новых Санжарах
Просмотров: 3177
Гривна может обвалиться через полгода
Гривна может обвалиться через полгода
Просмотров: 1548
Правительству Гончарука рано давать оценку. Ожидания сохраняются - экономист
Правительству Гончарука рано давать оценку. Ожидания сохраняются - экономист
Просмотров: 396
50 тыс. грн до совершеннолетия: реально ли запустить такую программу в Украине
50 тыс. грн до совершеннолетия: реально ли запустить такую программу в Украине
Просмотров: 981
Как коронавирус повлияет на мировую и украинскую экономику
Как коронавирус повлияет на мировую и украинскую экономику
Просмотров: 1503
Кто второй по влиянию после Зеленского
Кто второй по влиянию после Зеленского
Просмотров: 4455
Сколько платят за коммунальные услуги в разных странах
Сколько платят за коммунальные услуги в разных странах
Просмотров: 1944
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 1989
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Просмотров: 5103
Фото
Все фото
3
3
5
4
5
Прокурор погиб на скользкой дороге
Прокурор погиб на скользкой дороге
5 человек искалечил ураган. Одна женщина - в коме
5 человек искалечил ураган. Одна женщина - в коме
Зарезанного студента нашли на обочине дороги
Зарезанного студента нашли на обочине дороги
В Киеве прощаются с бизнесменом Старицким: фото
В Киеве прощаются с бизнесменом Старицким: фото
В Киеве в коллекторе погибли 3 мужчин
В Киеве в коллекторе погибли 3 мужчин
Видео
Все видео
Легковушка пробила ограждение моста и повисла над рекой: показали видео спасения
Легковушка пробила ограждение моста и повисла над рекой: показали видео спасения
Задержали рекордную партию контрабандных сигарет
Задержали рекордную партию контрабандных сигарет
Целился в 4-летнего мальчика: появились новые подробности стрельбы на остановке
Целился в 4-летнего мальчика: появились новые подробности стрельбы на остановке
12-летний парень угнал авто и уснул в нем
12-летний парень угнал авто и уснул в нем
Посреди улицы похитили мужчину
Посреди улицы похитили мужчину
Интервью
1/5
Можно разрешить покупать землю иностранцам - Ольга Трофимцева
Можно разрешить покупать землю иностранцам - Ольга Трофимцева
Просмотров: 342
"С ресторанами - как с детьми. После двух - не имеет значения, сколько их" - Дмитрий Борисов
"С ресторанами - как с детьми. После двух - не имеет значения, сколько их" - Дмитрий Борисов
1 Просмотров: 1890
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 1989
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Просмотров: 1170
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 1134
Колонка
Світлана Корженко
Світлана Корженко
25 февраля 2020
Просмотров: 234
Заслужила
– Як же це так – переписати хату на чужу людину? – обурювалася сусідка тітка Катерина, коли Уляна Олександрівна, яка жила за ...
вторник, 25 февраля 2020 20:03

Полицейский спас двух детей, провалившихся под лед

  Комментировать

  На Донбассе полицейский спас двух малолетних детей. Фото: Нацполиция
На Донбассе полицейский спас двух малолетних детей. Фото: Нацполиция

В городе Селидово Донецкой области полицейский Петр Москаленко спас двух детей, провалившихся под лед.

В свой выходной правоохранитель на машине возвращался от родственников домой. Проезжая возле местного водоема, мужчина заметил двух парней в воде. На берегу также находилось несколько взволнованных людей. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции.

Москаленко сразу бросился на помощь.

"Лед был очень тонкий и хрупкий, и правоохранитель тоже оказался в воде. Однако, уже через несколько минут он вернулся к берегу вместе с детьми. После спасения обоих мальчиков с явными признаками переохлаждения полицейский отвез в больницу. Медики отметили, что если бы дети еще некоторое время побыли в ледяной воде, эта история могла бы закончиться трагически", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Легковушка пробила ограждение моста и повисла над рекой: показали видео спасения

Ребята провалились под лед, когда решили проверить его прочность.

"9-летний Дима решил проверить прочность льда, ступил на него и провалился. 13-летний Дмитрий вспомнил, как отец-рыбак учил его действовать в такой ситуации, и попытался помочь товарищу. Парень лег на лед и пополз к утопающему, однако попытки оказались напрасными. Помощник тоже попал в ледяную ловушку ", - рассказали в ведомстве.

Младший мальчик уже дома, а вот 13-летний Дмитрий еще находится в детском инфекционном отделении под наблюдением врачей, однако его жизни ничего не угрожает.


На Днепропетровщине погиб рыбак. Он провалился под лед на расстоянии 15 метров от берега.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Полицейский спас двух детей, провалившихся под лед». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
февраля

Ярослава Дашкевича называли историком мировой славы

"Страсти Христовы" собрали $622 млн

"Поражаются, что я не ем великороссов, поляков и других" - 10 цитат Леси Украинки

Новорожденная стала самой младшей участницей ДТП

У самого тяжелого яйца была двойная скорлупа

В России приняли решение по украинским землям

Из могилы первопечатника украли надгробок

Появились новые 200 грн: как выглядит банкнота

Как появился логотип Renault

Самое читаемое
Не оставят равнодушными: показали трогательные снимки четырехлапых мамочек с их малышами
Не оставят равнодушными: показали трогательные снимки четырехлапых мамочек с их малышами
18
 Просмотров: 38009
Ющенко отметил 66-летие. Появились фото с застолья
Ющенко отметил 66-летие. Появились фото с застолья
5
 Просмотров: 29809
В Нацсовете признали: кодирование украинских каналов заставляет людей смотреть российское ТВ
В Нацсовете признали: кодирование украинских каналов заставляет людей смотреть российское ТВ Просмотров: 19224
Какие знаки зодиака не умеют любить
Какие знаки зодиака не умеют любить Просмотров: 19197
Пенсии вырастут: насколько поднимут выплаты
Пенсии вырастут: насколько поднимут выплаты 1 Просмотров: 17442
Происшествия
Мужчине на СТО отрезало руку
Мужчине на СТО отрезало руку Просмотров: 207
Мужчина застрелил мать и заперся в доме
Мужчина застрелил мать и заперся в доме Просмотров: 567
Развлекались: ученицы лицея разбили на кладбище надгробия
Развлекались: ученицы лицея разбили на кладбище надгробия Просмотров: 684
В "Украинском киберальянсе" проводят обыски: что известно
В "Украинском киберальянсе" проводят обыски: что известно Просмотров: 225
Прокурор погиб на скользкой дороге
Прокурор погиб на скользкой дороге
3
 Просмотров: 3321
Больше всего комментируют
24
MARUV поздравила поклонников с Днем вражеской армии соседнего государства
17
Врач отказалась говорить с матерью и ребенком на украинском
5
Будет буря - Парубий резко ответил Ткаченко
4
Зеленский хочет перезагрузить Кабмин, идут переговоры – источник
4
Русский хотят сделать официальным в Раде
Голосов: 210
Голосование Кто сейчас - лучший боксёр мира независимо от весовой категории?
  • 1) Сауль Альварес
  • 2) Василий Ломаченко
  • 3) Теренс Кроуфорд
  • 4) Александр Усик
  • 5) Наоя Иноуе
  • 6) Тайсон Фьюри
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua