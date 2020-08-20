Полицейский продавал личную информацию людей

В Полтавской обл. задержали рядового полиции, который вместе с сообщником продавал служебную информацию.
19-летний помощник дежурного одного из отделений Кременчугского отдела полиции вместе со своим знакомым студентом политехнического университета сбывали заказчикам информацию по автоматизированной системы МВД, сообщает Департамент внутренней безопасности Нацполиции.
Информацию распространял в Telegram за 700 грн за одну учетную запись.
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20 августа оперативники внутренней безопасности, киберполиции и следователи ГБР пришли к злоумышленникам с обысками.
Людям грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.
Сотрудники киберполиции Киевщины совместно со следователями Печерского управления полиции Киева разоблачили мужчину, который продавал информацию с ограниченным доступом.
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