Полицейский продавал личную информацию людей

Полицейский продавал информацию с сообщником. Фото: Нацполиция

В Полтавской обл. задержали рядового полиции, который вместе с сообщником продавал служебную информацию.

19-летний помощник дежурного одного из отделений Кременчугского отдела полиции вместе со своим знакомым студентом политехнического университета сбывали заказчикам информацию по автоматизированной системы МВД, сообщает Департамент внутренней безопасности Нацполиции.

Информацию распространял в Telegram за 700 грн за одну учетную запись.

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20 августа оперативники внутренней безопасности, киберполиции и следователи ГБР пришли к злоумышленникам с обысками.

Людям грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

Сотрудники киберполиции Киевщины совместно со следователями Печерского управления полиции Киева разоблачили мужчину, который продавал информацию с ограниченным доступом.