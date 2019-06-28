Полицейский погиб в ДТП

Вечером 27 июня в ДТП погиб патрульный полицейский роты тактико-оперативного реагирования управления патрульной полиции Черниговской области сержант полиции Игорь Чмырь.
Он вступил в ряды патрульной полиции в 2017 году, с честью и достоинством служил украинскому народу, сообщает пресс-служба патрульной полиции.
Патрульный ехал на собственном автомобиле, не справился с управлением и попал в ДТП.
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Авария оказалась для него смертельной. Недавно Игорю исполнилось 24 года.
В Киеве произошло ДТП с участием внедорожника Mercedes и автомобиля Lada. Инцидент произошел на перекрестке ул. Мартовской и Каунасской. Виновник скрылся, оставив свой номерной знак BE3330AC.
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