Полицейский насмерть сбил пешехода

После ДТП водитель скрылся с места трагедии Фото: antydot.info

В Броварах работник одного из подразделений Национальной полиции наехал на мужчину на пешеходном переходе.

"Сегодня, 2 марта, в городе Бровары неизвестный автомобиль на пешеходном переходе совершил наезд на мужчину. От полученных травм пострадавший скончался", - сообщили в отделе коммуникации полиции в Киевской области.

После ДТП водитель скрылся с места трагедии и пришел в отделение полиции.

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"Правонарушитель объяснил, что покинул место происшествия для того, чтобы самостоятельно явиться в отдел полиции и сообщить о ДТП", - добавили правоохранители.

Теперь решается вопрос о задержании водителя. По факту нарушения правил безопасности дорожного движения открыли уголовное производство. Досудебное расследование проводит Государственное бюро расследований.

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