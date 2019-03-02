Полицейский насмерть сбил пешехода

 
Ексклюзивы
1/5
Садовый мог договориться о премьерстве
Садовый мог договориться о премьерстве
Просмотров: 819
Март будет жестким для Порошенко, Тимошенко и Гриценко
Март будет жестким для Порошенко, Тимошенко и Гриценко
Просмотров: 1287
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
1 Просмотров: 1080
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
2 Просмотров: 3348
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 1917
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
1 Просмотров: 1071
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
2 Просмотров: 2511
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
1 Просмотров: 1719
Каждая церковь должна выбрать: идти на поводу у России или придерживаться канонов
Каждая церковь должна выбрать: идти на поводу у России или придерживаться канонов
Просмотров: 819
Игорь Кондратюк о Maruv: "зрители не увидят ничего, кроме обнаженного тела"
Игорь Кондратюк о Maruv: "зрители не увидят ничего, кроме обнаженного тела"
5 Просмотров: 3456
Фото
Все фото
3
5
7
5
4
Автобус с украинцами столкнулся с фурой под Москвой: восемь пострадавших
Автобус с украинцами столкнулся с фурой под Москвой: восемь пострадавших
В автокатастрофе погиб волонтер
В автокатастрофе погиб волонтер
Хотели переименовать улицу в честь Гандзюк: в горсовете Херсона произошла драка
Хотели переименовать улицу в честь Гандзюк: в горсовете Херсона произошла драка
Жителю многоэтажки подвесили гранату на дверь
Жителю многоэтажки подвесили гранату на дверь
В ДТП со &quot;скорой&quot; погибли три человека
В ДТП со "скорой" погибли три человека
Видео
Все видео
Никто не поверил в раскаяние Зайцевой: адвокат о приговоре в харьковской трагедии
Никто не поверил в раскаяние Зайцевой: адвокат о приговоре в харьковской трагедии
"Я - блоггер" - нетрезвый водитель угрожал патрульным
"Я - блоггер" - нетрезвый водитель угрожал патрульным
4 года за решеткой без суда и гепатит: добровольца АТО отпустили на поруки
4 года за решеткой без суда и гепатит: добровольца АТО отпустили на поруки
На золотодобывающем руднике случился оползень: более 60 человек под завалами
На золотодобывающем руднике случился оползень: более 60 человек под завалами
Резонансное ДТП в Харькове: Зайцевой и Дронову объявляют приговор (ТРАНСЛЯЦИЯ)
Резонансное ДТП в Харькове: Зайцевой и Дронову объявляют приговор (ТРАНСЛЯЦИЯ)
Интервью
1/5
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
1 Просмотров: 1080
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 1917
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
1 Просмотров: 1719
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
1 Просмотров: 1386
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
Просмотров: 4365
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
02 марта 2019
Просмотров: 216
Знайшов вихід
– Працівники не затримуються надовго, – каже знайомий бізнесмен Степан. Має пекарню і кондитерську. – Скоро весна – всі ...
суббота, 02 марта 2019 14:14

Полицейский насмерть сбил пешехода

  Комментировать
Полицейский насмерть сбил пешехода
После ДТП водитель скрылся с места трагедии Фото: antydot.info

В Броварах работник одного из подразделений Национальной полиции наехал на мужчину на пешеходном переходе.

"Сегодня, 2 марта, в городе Бровары неизвестный автомобиль на пешеходном переходе совершил наезд на мужчину. От полученных травм пострадавший скончался", - сообщили в отделе коммуникации полиции в Киевской области.

После ДТП водитель скрылся с места трагедии и пришел в отделение полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сбил мужчину и тянул 100 метров асфальтом: произошла ужасная авария

"Правонарушитель объяснил, что покинул место происшествия для того, чтобы самостоятельно явиться в отдел полиции и сообщить о ДТП", - добавили правоохранители.

Теперь решается вопрос о задержании водителя. По факту нарушения правил безопасности дорожного движения открыли уголовное производство. Досудебное расследование проводит Государственное бюро расследований.

Автобус с украинцами столкнулся с фурой в поселке Курилово на окраине Москвы. Пострадали 8 человек.

tsn.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Полицейский насмерть сбил пешехода». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
марта

Крестьяне расстреляли в поликлинике и клубе

Самое читаемое
Стоит помнить: мать и дочь снялись в откровенном фотопроекте
Стоит помнить: мать и дочь снялись в откровенном фотопроекте
16
 Просмотров: 26487
Сегодня отмечают Международный день кошек: показали милые фото и видео
Сегодня отмечают Международный день кошек: показали милые фото и видео
18
 Просмотров: 11918
&quot;Зуб даю&quot;: сети высмеяли первое выступление Зеленского на ток-шоу
"Зуб даю": сети высмеяли первое выступление Зеленского на ток-шоу
 Просмотров: 9189
Показали невероятные снимки дикой природы со всего мира
Показали невероятные снимки дикой природы со всего мира
23
 Просмотров: 8649
Порошенко отличился странным поведением
Порошенко отличился странным поведением
 39 Просмотров: 7560
Происшествия
Автобус с украинцами столкнулся с фурой под Москвой: восемь пострадавших
Автобус с украинцами столкнулся с фурой под Москвой: восемь пострадавших
3
 Просмотров: 801
Похищенную фуру под Полтавой задержали в Киевской области
Похищенную фуру под Полтавой задержали в Киевской области
 Просмотров: 531
Сбил мужчину и тянул 100 метров асфальтом: произошла ужасная авария
Сбил мужчину и тянул 100 метров асфальтом: произошла ужасная авария Просмотров: 558
Женщина закопала своего новорожденного ребенка
Женщина закопала своего новорожденного ребенка 1 Просмотров: 1512
Закарпатского депутата подозревают в госизмене
Закарпатского депутата подозревают в госизмене Просмотров: 720
Больше всего комментируют
39
Порошенко отличился странным поведением
14
Порошенко: коррупционеры задолбали
9
Эксперт объяснил, почему Порошенко лидирует на западной Украине
4
11 стран сделали жесткое заявление о Крыме
3
Возможны преступления Порошенко может расследовать только парламент через процедуру импичмента - Деревянко
Голосов: 206
Голосование Что может помочь "Динамо" пройти "Челси"?
  • 1) соперник cейчас не так силён, как на старте сезона
  • 2) надёжная игра в обороне и фееричный Бойко
  • 3) повторный домашний матч и 70000 зрителей
  • 4) ничего
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua