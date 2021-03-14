Полицейский на джипе въехал в грузовик и погиб

В Одесской области полицейский попал в смертельную аварию. Фото: Национальная полиция

Полицейский погиб в аварии на трассе Одесса-Вознесенск-Новый Буг в Одесской области.

ДТП произошло сегодня ночью. Автомобиль Subaru ехал со стороны поселка Доброслав в направлении Одессы. На неосвещенном участке дороги столкнулся с грузовиком с полуприцепом в крайней правой полосе. Водитель от полученных травм скончался на месте.

Погибшим оказался 43-летний работник полиции. Он находился вне службы.

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Обстоятельства происшествия уточняются, о нем сообщили в ГБР.

В Хмельницкой области 24-летний патрульный насмерть сбил женщину. Авария произошла 22 февраля вечером в селе Писаревка на территории бывшего Волочисского района Хмельницкой области. Мужчина на Opel наехал на 50-летнюю женщину, которая шла по обочине в попутном направлении. От полученных травм она скончалась