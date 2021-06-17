Полицейский хотел съесть взятку, чтобы скрыть преступление

Полицейских задержали 15 июня. Фото: pixabay.com

В Черкасской следователя районного управления полиции ГУ Нацполиции задержали на взятке.

Милиционер требовал с местного $2 тыс. за возвращение изъятого автомобиля Audi А6. Инцидент произошел в Умани, сообщили в областной прокуратуре Черкасской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Суд оправдал николаевского чиновника, который прятал золото в туннелях

Полицейского задержали 15 июня, около 16:00, после получения части взятки в размере $500. Чтобы скрыть следы преступления и избежать уголовной ответственности, он пытался съесть полученные деньги.

Следователя подозревают в получении и вымогательстве неправомерной выгоды.

За коррупцию задержали директора Института рыбного хозяйства Национальной академии аграрных наук Украины. Он требовал от предпринимателя взятку за заключение договора аренды имущества государственного учреждения.