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четверг, 17 июня 2021 11:08

Полицейский хотел съесть взятку, чтобы скрыть преступление

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Полицейский хотел съесть взятку, чтобы скрыть преступление
Полицейских задержали 15 июня. Фото: pixabay.com

В Черкасской следователя районного управления полиции ГУ Нацполиции задержали на взятке.

Милиционер требовал с местного $2 тыс. за возвращение изъятого автомобиля Audi А6. Инцидент произошел в Умани, сообщили в областной прокуратуре Черкасской области.

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Полицейского задержали 15 июня, около 16:00, после получения части взятки в размере $500. Чтобы скрыть следы преступления и избежать уголовной ответственности, он пытался съесть полученные деньги.

Следователя подозревают в получении и вымогательстве неправомерной выгоды.

За коррупцию задержали директора Института рыбного хозяйства Национальной академии аграрных наук Украины. Он требовал от предпринимателя взятку за заключение договора аренды имущества государственного учреждения.

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17
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