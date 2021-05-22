Полицейский для "воспитания" сломал 17-летнему носа

В Одессе будут судить патрульного, который сломал нос несовершеннолетнему.
Он безосновательно заковал в наручники 17-летнего и избил, сообщили в Государственном бюро расследований.
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"Полицейский без веской причины остановил подростка. Во время так называемого "воспитания" надел несовершеннолетнему наручники и нанес несколько ударов кулаком в лицо. От ударов пострадавший получил закрытый перелом костей носа", - рассказали в ГБР.
Инспектора полиции обвиняют в превышении служебных полномочий с применением насилия и спецсредств. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.
В Краматорске Донецкой области сержант полиции безосновательно применил силу против ребенка. Он скрутил молодого пассажира авто, которое попало в ДТП. Выяснилось, пассажир, в присутствии которого на месте происшествия не было никакой необходимости, решил оттуда уйти. Однако, сержант догнал парня, повалил на землю, заломил руки и принудительно вернул на место ДТП.
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