Полицейский для "воспитания" сломал 17-летнему носа

В Одессе будут судить патрульного, который сломал нос несовершеннолетнему.

Он безосновательно заковал в наручники 17-летнего и избил, сообщили в Государственном бюро расследований.

Автор: dbr.gov.ua В Одессе патрульный заковал в наручники 17-летнего и сломал ему нос

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"Полицейский без веской причины остановил подростка. Во время так называемого "воспитания" надел несовершеннолетнему наручники и нанес несколько ударов кулаком в лицо. От ударов пострадавший получил закрытый перелом костей носа", - рассказали в ГБР.

Автор: dbr.gov.ua Пострадавший в больнице, патрульному грозит до 8 лет тюрьмы

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