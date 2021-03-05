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пятница, 05 марта 2021 11:55

Полицейский держал в страхе предпринимателей

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Полицейский держал в страхе предпринимателей
В Днепропетровской области задержали 36-летнего полицейского, который требовал ежемесячную дань с предпринимателей. Фото: facebook.com/iklymenko.fb

На Днепропетровщине 36-летний заместитель начальника одного из отделений Каменского районного управления полиции установил для предпринимателей свои правила ведения бизнеса. И ежемесячно требовал дань.

Злоумышленника задержали "на горячем". Об этом в Facebook сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

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"Неважно, занимались ли люди легальной деятельностью, или откровенно незаконной - бесчестный полицейский требовал с них оплату "дани". Этот человек задержан оперативниками внутренней безопасности Нацполиции и следователями ГБР "на горячем". Конечно, он уволен из органов полиции", - рассказал Клименко.

Следователи устанавливают, имел ли задержанный сообщников.

В Харькове разоблачили организованную преступную группу, которую возглавлял оперуполномоченный одного из отделов управления Службы безопасности Украины в области. Правоохранитель с целью наживы организовал группу с четким распределением ролей соучастников, занимавшейся вымогательством с применением насилия.

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Дата
05
марта

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