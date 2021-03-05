Полицейский держал в страхе предпринимателей

В Днепропетровской области задержали 36-летнего полицейского, который требовал ежемесячную дань с предпринимателей. Фото: facebook.com/iklymenko.fb

На Днепропетровщине 36-летний заместитель начальника одного из отделений Каменского районного управления полиции установил для предпринимателей свои правила ведения бизнеса. И ежемесячно требовал дань.

Злоумышленника задержали "на горячем". Об этом в Facebook сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

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"Неважно, занимались ли люди легальной деятельностью, или откровенно незаконной - бесчестный полицейский требовал с них оплату "дани". Этот человек задержан оперативниками внутренней безопасности Нацполиции и следователями ГБР "на горячем". Конечно, он уволен из органов полиции", - рассказал Клименко.

Следователи устанавливают, имел ли задержанный сообщников.

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