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суббота, 09 ноября 2019 23:21

Полицейский автомобиль столкнулся с такси: пострадали 4 человека

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Полицейский автомобиль столкнулся с такси: пострадали 4 человека
Полицейский атомобиль раздробило во время столкновения с такси. Фото: Київ Оперативний

В Киеве столкнулись полицейский автомобиль Renault и такси Audi.

Audi ехала по Берлинского, Renault - от метро Дорогожичи в сторону Сырца, передает Киев Оперативный в Facebook.

Таксист якобы не услышал и не увидел спецсигналов полиции. Однако свидетели говорят, что они были включены.

В результате столкновения травмы получили 3 правоохранителя, женщина-пассажирка Audi. Ребенок, с которым она ехала, не пострадал.

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Травмированных госпитализировали. На месте работают сотрудники полиции, специализирующиеся по ДТП с тяжелыми последствиями. Детали устанавливаются.

В Кропивницком полицейский сбил пешехода.

40-летнего пострадавшего срочно госпитализировали, однако от полученных травм он скончался.

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