Полицейский автомобиль попал в аварию с микроавтобусом

Фото: Думская

В Одессе утром, 30 июля, на перекрестке проспекта Шевченко и проспекта Гагарина полицейский Toyota Prius протаранил микроавтобус Renault Trafic службы доставки воды.

В результате ДТП пострадали полицейские и водитель микроавтобуса, сообщает "Думская".

По предварительным данным, полицейские пересекали перекресток на большой скорости с включенными проблесковыми маячками, однако водитель микроавтобуса их не пропустил.

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На место аварии отправились врачи скорой помощи и спасатели.

Обстоятельства выясняются.

Вблизи поселка Новоайдар в Луганской области произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием инспектора полиции. Он был за рулем автомобиля Volkswagen Vento и столкнулся с маршрутным такси "Рута" сообщением Рубежное - Марковка, в котором были 7 пассажиров и водитель. Травмированы 9 человек.