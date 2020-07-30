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четверг, 30 июля 2020 10:10

Полицейский автомобиль попал в аварию с микроавтобусом
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В Одессе полицейский Toyota Prius протаранил микроавтобус. Трое пострадавших
Фото: Думская
В Одессе полицейский Toyota Prius протаранил микроавтобус. Трое пострадавших
В Одессе полицейский Toyota Prius протаранил микроавтобус. Трое пострадавших
В Одессе полицейский Toyota Prius протаранил микроавтобус. Трое пострадавших
В Одессе полицейский Toyota Prius протаранил микроавтобус. Трое пострадавших

В Одессе утром, 30 июля, на перекрестке проспекта Шевченко и проспекта Гагарина полицейский Toyota Prius протаранил микроавтобус Renault Trafic службы доставки воды.

В результате ДТП пострадали полицейские и водитель микроавтобуса, сообщает "Думская".

По предварительным данным, полицейские пересекали перекресток на большой скорости с включенными проблесковыми маячками, однако водитель микроавтобуса их не пропустил.

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На место аварии отправились врачи скорой помощи и спасатели.

Обстоятельства выясняются.

Вблизи поселка Новоайдар в Луганской области произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием инспектора полиции. Он был за рулем автомобиля Volkswagen Vento и столкнулся с маршрутным такси "Рута" сообщением Рубежное - Марковка, в котором были 7 пассажиров и водитель. Травмированы 9 человек.

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Дата
30
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