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понедельник, 15 октября 2018 21:50

Полицейские задержали 30 мужчин, которые пытались захватить аграрную компанию

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Полицейские задержали 30 мужчин, которые пытались захватить аграрную компанию
В Хмельницкой области пытались захватить агрофирму. Фото: Фейсбук / Арсен Аваков

В понедельник, в Шепетовке на Хмельнитчине около 30 парней пытались захватить местное аграрное предприятие.

"Рейдеры не отдыхают. На Хмельнитчине полицейские задержали 30 мужчин, которые пытались захватить аграрную компанию. Для тех, кто не понял: полиция сделает все, чтобы бизнес в нашей стране чувствовал себя уверенно и защищено", - написал в Facebook глава Национальной полиции Сергей Князев.

За свою работу титушки получили по 50-60 долларов каждый, уточнил министр внутренних дел Арсен Аваков. Он отметил, что задержанным светит как минимум до двух месяцев в СИЗО.

"Около 16:00 почти 30 человек спортивной внешности прибыли из Киева, захватили сельхозпредприятие и были почти сразу же задержаны полицией. Спецназ Нацполиции, наручники, камера. Конечно и заказчика действа в ближайшее время так же познакомят с этими обстоятельствами. Зачем? Объясню для всех еще раз. Для всех страждущих и дискутирующих в отношении имущества различных объектов и сельхозугодий - мы не потерпим никакого силового решения этих вопросов неполномочным самозваними группами", - заверил Аваков.

Министр подчеркнул, что деловые споры следует решать через суды и исполнительную службу, а не через силовые захваты.

Ранее в Кировоградской области пресекли попытку аграрного рейдерства. Мужчины в балаклавах повредили сельхозтехнику и, пытаясь скрыться на автомобиле, создали угрозу для жизни и здоровья граждан и полицейских, находившихся на месте.

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