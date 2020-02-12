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среда, 12 февраля 2020 18:11

Полицейские вытащили из петли самоубийцу

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Полицейские вытащили из петли самоубийцу
На Киевщине патрульные Александр Трофимов и Андрей Дериенко вытащили из петли самоубийцу. Фото: kv.npu.gov.ua

В селе Медвин Богуславского района Киевской области мужчина пытался повеситься после ссоры с женой.

Из петли его вытащили двое полицейских сектора реагирования патрульной полиции - старший лейтенант Александр Трофимов и сержант Андрей Дериенко, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

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"Правоохранители оперативно отреагировали на сообщение и уже через считанные минуты прибыли на место происшествия. В доме они увидели мужчину, который пытался покончить жизнь самоубийством. Они мгновенно подбежали к мужчине и срезали веревку, тем самым сохранив ему жизнь", - сказано в сообщении.

Далее полицейские оказали психологическую помощь спасенному и передали медикам.

В Лисичанске в Донецкой области 17-летняя девушка после ссоры с парнем прыгнула с моста в ледяную воду. Из воды ее без сознания вытащили полицейские Михаил Еремеев и Дмитрий Козюберда.

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