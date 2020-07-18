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суббота, 18 июля 2020 10:36

Полицейские в последний момент вытащили из петли мать троих детей

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Полицейские в последний момент вытащили из петли мать троих детей
На Буковине полицейские вытащили женщину из петли. Фото: unsplash.com

На Буковине правоохранителям в последний момент удалось спасти от самоубийства мать троих детей.

Когда женщина накинула на себя петлю, ее дети были в соседней комнате, говорится в сюжете "Черновицкий луч".

Патрульные полицейские получили вызов о домашнем насилии в один из частных домохозяйств в селе Давыдовка Черновицкой области. Когда приехали к дому, увидели, что женщина пытается совершить самоубийство.

"Через окно увидели, что женщина пытается покончить с жизнью. С напарником приняли решение, что следует проникнуть в жилище", - рассказал патрульный сектора реагирования патрульной полиции Кицманивського отдела полиции Роман Закропивный.

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Правоохранители ворвались в помещение и обнаружили хозяйку дома в петле. Напарникам удалось освободить женщину с веревки, придать ей неотложную домедицинскую помощь. Вызвали "скорую". При этом, трое детей женщины в это время находились в соседней комнате. Отмечается, они не Бучило, что происходит с ихнього матерью.
Как потом объяснила женщина, к попытке самоубийства ее довел нежелательный визит бывшего сожителя.

7 июля нашли мертвым 25-летнего Виктора Петракова из села Дачное Беляевского района Одесской области. Был в розыске от 26 июня. В тот день ушел из дома и не вернулся. В вывторок нашли в петле.

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