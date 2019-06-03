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понедельник, 03 июня 2019 03:20

Полицейские спасли девушку, которая прыгнула в Днестр

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Полицейские спасли девушку, которая прыгнула в Днестр
Девушка прыгнула с моста в реку. Фото: acc.cv.ua

В Черновицкой области полицейские спасли 24-летнюю девушку, которая прыгнула с моста в реку Днестр.

Инцидент произошел в селе Атаки Хотинского района, сообщает Национальная полиция Украина.

Правоохранители получили сообщение, что неизвестная пытается прыгнуть с моста. Когда они подъехали к месту происшествия, девушка прыгнула в воду.

Одян из полицейских разделся, схватил спасательный жилет и круг и бросился в реку. Доплыл до середины, схватил самоубийцу, которую уносило течением, и вместе со спасателями и патрульными вытащил ее на берег.

Пострадавшей оказалась жительница Хотинщины. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

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В Житомире 15-летний подросток вытащил из реки двух детей.

Школьник стал свидетелем того, как 2-летняя девочка и ее 4-летний брат прыгнули в воду и их начало сносить течением. Подросток вытащил девочку из воды, а мальчика помогли вытянуть взрослые.

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