"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать

13-летний Александр Васильев из Бердяеска за последние несколько месяцев четыри раза сбегал из дома. К счастью, во всех случаях полицейские находили его живым и невредимым. Фото: facebook.com/Бердянский райотдел полиции

13-летний Александр Васильев из Бердянска Запорожской области уже четыре раза сбегал из дома с начала года. К счастью, во всех случаях инспекторы ювенальной превенции райотдела полиции находили его живым и невредимым. Опекается Александром бабушка. И в последний раз он полицейским объяснил, что дома с ним обращаются хорошо. Он лишь в очередной раз захотел погулять и никого об этом не предупредил.

"Полицейские сбились с ног, а он просто хотел погулять", - сетует бабушка Александра.

В мае этого года в Бердянске в один день разыскивали аж четырех детей. 15-летний воспитанник детского дома семейного типа, по словам опекуна, сбежал не впервые. Его разыскали в течение двух часов на территории одной из школ города. В этот же день в полицию обратилась женщина-опекун внуков 13, 8 и 4 лет, которая сообщила об их исчезновении. Рассказала, что они вместе пошли гулять во двор рядом с домом и исчезли. Старший из ребят уже неоднократно убегал из дома и разыскивался полицейскими. На розыск братьев был ориентирован весь личный состав отдела полиции. Всю ночь полицейские проверяли возможные места пребывания детей, парки, скверы, детские площадки, подвалы. В 5 часов утра трое братьев самостоятельно вернулись домой. К счастью, жертвами правонарушений они не стали.

А н а Львовщине восемь лет разыскивают пропавшую Надежду Савчук из города Стрый. Она 13 апреля 2013-го около 20:30 вышла из дома и не вернулась. В то время девушке было 18 лет. До сих пор о ее судьбе ничего не известно. Ее дома ждет мать - Галина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Загадочное исчезновение семьи с ребенком: какие версии родных и полиции

В целом ежегодно в Украине из дома убегают более 2,5 тыс. детей, в основном - подростки. Есть случаи, когда они становятся жертвами преступников - воров, насильников, убийц. Количество побегов увеличивается в летний период. Почему подростки убегают из дома, это вызов родителям или улице, с чем это связано - рассказала Gazeta.ua тренер по детской безопасности Анна Носач.

Этому есть банальное объяснение: тепло, не нужно брать много вещей, светлые ночи, можно долго быть на улице - распространенные факторы, которые влияют. Зимой было бы труднее - нужно точно понимать, где ночевать, найти приют, иметь возможность согреться.

Из каких семей чаще всего убегают дети? Почему?

Бегут из разных семей. Преимущественно убегают из семей с чрезмерной опекой. Детям хочется защитить свою самостоятельность. Часто это бывает за компанию с друзьями. Замыслили приключение, а родители кого-то не пускают. Летом детям хочется путешествовать. Плюс - каникулы. Нету обязанностей перед школой. Убегают, и когда боятся наказания от взрослых. Из семей, где присутствует насилие. Тогда уже бегство - это, скорее, спасение. Но это экстремальные случаи. Здесь важнее не слова, а действия. Обычно, ребенок воспринимает семейные правила

Можно понять, что ребенок сам убежала и скоро вернется?

Трудно предсказать побег. Тем более, из благополучной семьи. Иногда достаточно одного конфликта, где ребенок чувствует острую несправедливость. Подростки более эмоциональны, и это нормально для их возраста. Могут спонтанно принять такое решение. Если ребенок во время конфликта замыкается в себе, убегает в свою комнату и не хочет решать вопрос, когда родители авторитарные - это может быть сигналами к бегству. Но наверняка предсказать трудно, пока этого не произойдет. Важным фактором являются доверительные отношения. Если ребенок что-то натворил и боится об этом рассказать родителям. Или если родители бескомпромиссные в определенных вопросах. Например, у ребенка любовь, а они категорически против избранника - тоже может стать причиной для побега.

Как нужно держать связь с ребенком, чтобы не потерять время на его поиски и не пересечь границу с контролем? Как понять, что ребенок способен на побег?

Было бы замечательно, чтобы родители знали план ребенка на день, обсуждали это. И примерно ориентировались, когда и где ребенок должен находиться. При этом не обязательно звонить ему каждые полчаса. Также должно быть оговоренное время, когда он возвращается домой. Например, в 22:00. И ребенок должен знать: если вовремя до сих пор не пришел и с ним не будет связи, то в течение 15 мин вы заявите в полицию. Это не должно звучать как ультиматум. Надо объяснить, что первые часы после исчезновения важны. Так родители частично передают ответственность самому ребенку. Чтобы он следил за временем, зарядом телефона, связью.

Как вести себя с подростками?

Здесь важнее не слова, а действия. Обычно, ребенок воспринимает семейные правила. Например, принес оценку, ниже чем родители ожидали. То следует не ругать за это, а поинтересоваться: "Почему так случилось? Нужна ли помощь или предмет просто неинтересен?". Ребенок тогда поймет, что даже сделав что-то не так, может получить понимание и поддержку. В таких, на первый взгляд мелочах, ребенок понимает, какие именно есть правила общения. Как родители реагируют на то, что происходит, когда делает что-то не так. Или от него ожидают, что постоянно будет послушным, идеальным. Желательно, чтобы родители и сами рассказывали о своем детстве, ошибках. Доверчивые, непринужденные разговоры в семье должны быть привычкой. Пусть не каждый день, но присутствуют. Как оставаться в зоне детского доверия?

Если говорить о словах, то хорошо для вашего ребенка слышать: что бы ни случилось, я буду тебя защищать.

На Тернопольщине родные и полиция разыскивают 22-летнего Александра Каленика из села Большие Загайцы. Он в конце апреля вернулся с заработков в Польше. Зашел домой и сразу уехал. Сказал, что к девушке в Луцк. Последний раз выходил на связь 9 июня - позвонил крестной. С тех пор связь с ним отсутствует. Где он - неизвестно.