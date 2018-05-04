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пятница, 04 мая 2018 13:14

Полицейские пытали людей и отбирали квартиры

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Полицейские пытали людей и отбирали квартиры
Сотрудники СБУ задерживают риэлтора, который входил в преступную группировку. Фото: пресс-служба СБУ

Двое сотрудников полиции в Херсоне организовали банду, которая отбирала недвижимость у местных жителей.

Своих жертв правоохранители выбирали среди лиц с алкогольной или наркотической зависимостью. Во время расследования уголовных производств выясняли, кто из фигурантов дела является собственником имущества. Чтобы заполучить его, использовали пытки и фабрикацию уголовных производств.

"Сотрудники полиции также организовали искусственное уголовное преследование граждан под надуманными предлогами. Для регистрации сфабрикованных производств они подбрасывали потерпевшим запрещенные к свободному обращению вещи и фальсифицировали показания через "доверенных" свидетелей. Для обеспечения подписания документов на отчуждение недвижимости, их подвергали жестокому физическому воздействию. Вывозили потерпевших в отдаленные районы города, где насильно удерживали, подвергали пыткам и избиениям", – говорится в сообщении СБУ.

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После получения "согласия", используя поддельные документы и связи в органах местного самоуправления, выписывали из квартир законных обитателей жилья, в том числе детей. Далее третий активный участник группировки – риэлтор, оформлял необходимые документы для перерегистрации имущества и его перепродажи.

Именно риелтора задержали работники СБУ в Херсоне во время переоформления пакета документов на очередную квартиру.

"При обысках по местам работы и жительства фигурантов дела правоохранители изъяли документы по выписке/прописке жильцов из незаконно отчужденного жилья. Материалы уголовного производства, которое расследовалось в отношении жертвы, несколько десятков паспортов граждан Украины с признаками подделки и поддельные печати государственных органов. В частности одного из посольств Украины, органов власти и местного самоуправления, их исполнительных комитетов и коммунальных предприятий, судов и миграционной службы", – сообщили в спецслужбе.

Риэлтору сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство). Ему грозит лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества. Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности сотрудников полиции и других соучастников сделки.

В столице группа злоумышленников под видом полицейских грабила иностранцев. Злоумышленники искали своих жертв в развлекательных заведениях, после чего девушка знакомилась с иностранцем. Через некоторое время она назначала встречу в съемной квартире, а когда иностранец оставался с девушкой наедине, в помещение врывались ее сообщники, переодетые в форму полиции.

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Дата
04
мая

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