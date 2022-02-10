Полицейские похитили мужчину и требовали деньги

В Киеве задержаны трое сотрудников полиции Днепропетровской области, которые похищали людей и требовали взятки.
Арестовали заместителя начальника следственного отдела и двух оперуполномоченных, сообщает Киевская городская прокуратура.
"9 февраля 2022 года правоохранители прибыли в Киев для проведения обыска жилья гражданина в рамках уголовного производства относительно возможного мошенничества. После обыска правоохранители противоправно, без составления никаких процессуальных документов, задержали владельца жилья 29-летнего жителя Киева, и посадили его в свой автомобиль", - говорится в сообщении.
Полицейские требовали $12 тыс. Угрожали уведомлением о подозрении в совершении уголовного правонарушения и заключением.
Они позволили мужчине позвонить знакомым, чтобы те собрали и передали ему деньги.
Сотрудников полиции задержали после того, как они получили $6,3 тыс.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Похищали людей и требовали деньги: банда действующих пограничников терроризировала Одессу
Решается вопрос по поводу сообщения задержанным о подозрении и избрании мер. Следственные действия продолжаются.
31 января правоохранители задержали главу фракции "Доверие" в Полтавском областном совете и его брата при получении почти $40 тыс., которые они требовали от гражданки Украины.
Комментарии