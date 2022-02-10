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четверг, 10 февраля 2022 12:28

Полицейские похитили мужчину и требовали деньги
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В Киеве задержаны трое сотрудников полиции Днепропетровщины, которые похищали людей и требовали взятки
Фото: Киевская городская прокуратура
Арестовали заместителя начальника следственного отдела и двух оперуполномоченных
Полицейские требовали тыс.

В Киеве задержаны трое сотрудников полиции Днепропетровской области, которые похищали людей и требовали взятки.

Арестовали заместителя начальника следственного отдела и двух оперуполномоченных, сообщает Киевская городская прокуратура.

"9 февраля 2022 года правоохранители прибыли в Киев для проведения обыска жилья гражданина в рамках уголовного производства относительно возможного мошенничества. После обыска правоохранители противоправно, без составления никаких процессуальных документов, задержали владельца жилья 29-летнего жителя Киева, и посадили его в свой автомобиль", - говорится в сообщении.

Полицейские требовали $12 тыс. Угрожали уведомлением о подозрении в совершении уголовного правонарушения и заключением.

Они позволили мужчине позвонить знакомым, чтобы те собрали и передали ему деньги.

Сотрудников полиции задержали после того, как они получили $6,3 тыс.

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Решается вопрос по поводу сообщения задержанным о подозрении и избрании мер. Следственные действия продолжаются.

31 января правоохранители задержали главу фракции "Доверие" в Полтавском областном совете и его брата при получении почти $40 тыс., которые они требовали от гражданки Украины.

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Дата
10
февраля

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