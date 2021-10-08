Полицейские озвучили основные версии гибели нардепа Полякова

Народный депутат от группы "Партия" За будущее "Антон Поляков умер во время поездки в такси в Киеве. Фото: УНІАН

Полицейские прорабатывают все возможные версии, которые привели к смерти народного депутата Антона Полякова.

Среди них - хронические заболевания, которыми страдал депутат, и отравление, сообщил во время брифинга начальник столичной полиции Иван Выгивский, передает Gazeta.ua.

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"Среди версий - хронические заболевания. Изучаем всю медицинскую документацию. А также - отравление неизвестным веществом самостоятельно или неизвестным лицом. Собираем всю возможную информацию, видео с камер наблюдения, где отдыхал перед смертью потерпевший, в городе. Также назначен ряд экспертиз, которые покажут, были ли в организме депутата какие-то вещества. Хотя следствие больше склоняется к версии о естественной смерти", - рассказал Вигивский.

Подтвердил, что перед смертью Поляков выпивал. Экспертиза показала один промилле алкоголя.

Народный депутат от группы "Партия "За будущее" Антон Поляков умер в Киеве в ночь на 8 октября. Депутата в бессознательном состоянии обнаружил наряд патрульных в автомобиле такси, которое остановили за нарушение правил дорожного движения. "Скорая" не смогла его реанимировать. Водитель утверждал, что взял пассажира за несколько минут до того у остановки общественного транспорта в Днепровском районе. После этого его начало тошнить в машине. Все ценные вещи, документы и деньги остались при депутате. Поляков умер от острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца, по результатам вскрытия. Назначили дополнительные экспертизы.