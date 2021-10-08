Смерть нардепа Полякова: в полиции раскрыли "интересные" подробности

В полиции подтвердили, что нардеп Антон Поляков перед смертью отдыхал в ресторане с Русланом Джамбулатовым.
После не хотел ехать домой, потому что поссорился с сожительницей - нардепом Анной Скороход. Поэтому Джамбулатов около полутора часов возил Полякова по городу в собственном авто. Позже пересадил в такси. Об этом во время брифинга рассказал начальник столичной полиции Иван Выгивский, передает Gazeta.ua.
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"Таксист рассказал, что мужчине стало плохо в машине, началась рвота. Никак не реагировал, сколько не первый виз нетрезвых из заведений отдыха возил. Полицейские, которые остановили такси, пытались оказать помощь нардепу. Подъехала" скорая ". Реанимировали с использованием дефибриллятора, но бесполезно", - рассказал Выгивский.
Добавил, что Джамбулатов не фигурирует в санкционных списках СНБО. Указанный там человек - полный тезка.
Мужчину пригласили в полицию для беседы, он не задержан. Так же свидетелем проходит водитель такси.
Пообщаться с Анной Скороход пока не удалось, поскольку она плохо себя чувствует.
Народный депутат от группы "Партия "За будущее" Антон Поляков умер в Киеве в ночь на 8 октября.
Депутата в бессознательном состоянии обнаружил наряд патрульных в автомобиле такси, которое остановили за нарушение правил дорожного движения. "Скорая" не смогла его реанимировать.
Водитель утверждал, что взял пассажира за несколько минут до того у остановки общественного транспорта в Днепровском районе. После этого его начало тошнить в машине. Все ценные вещи, документы и деньги остались при депутате.
Поляков умер от острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца, по результатам вскрытия. Назначили дополнительные экспертизы.
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