Смерть нардепа Полякова: в полиции раскрыли "интересные" подробности

Народный депутат от группы "Партия" За будущее "Антон Поляков умер во время поездки в такси в Киеве. Фото: facebook.com/telegram.poliakov.anton

В полиции подтвердили, что нардеп Антон Поляков перед смертью отдыхал в ресторане с Русланом Джамбулатовым.

После не хотел ехать домой, потому что поссорился с сожительницей - нардепом Анной Скороход. Поэтому Джамбулатов около полутора часов возил Полякова по городу в собственном авто. Позже пересадил в такси. Об этом во время брифинга рассказал начальник столичной полиции Иван Выгивский, передает Gazeta.ua.

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"Таксист рассказал, что мужчине стало плохо в машине, началась рвота. Никак не реагировал, сколько не первый виз нетрезвых из заведений отдыха возил. Полицейские, которые остановили такси, пытались оказать помощь нардепу. Подъехала" скорая ". Реанимировали с использованием дефибриллятора, но бесполезно", - рассказал Выгивский.

Добавил, что Джамбулатов не фигурирует в санкционных списках СНБО. Указанный там человек - полный тезка.

Мужчину пригласили в полицию для беседы, он не задержан. Так же свидетелем проходит водитель такси.

Пообщаться с Анной Скороход пока не удалось, поскольку она плохо себя чувствует.

Народный депутат от группы "Партия "За будущее" Антон Поляков умер в Киеве в ночь на 8 октября. Депутата в бессознательном состоянии обнаружил наряд патрульных в автомобиле такси, которое остановили за нарушение правил дорожного движения. "Скорая" не смогла его реанимировать. Водитель утверждал, что взял пассажира за несколько минут до того у остановки общественного транспорта в Днепровском районе. После этого его начало тошнить в машине. Все ценные вещи, документы и деньги остались при депутате. Поляков умер от острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца, по результатам вскрытия. Назначили дополнительные экспертизы.