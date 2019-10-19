Полицейские организовали досуг подсудимым членам банды

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На Киевщине разоблачили полицейских конвойной службы, которые в подвальном помещении суда организовывали досуг подсудимым членам преступной группы. Их в 2014 году задержали за совершение тяжких преступлений - бандитизм, разбойные нападения и незаконное хранение оружия.

Полицейские во время конвоирования задержанных из СИЗО в суд устраивали им встречи с друзьями, застолья и позволяли употреблять наркотики, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Работники полиции устраивали заключенным встречи с посторонними гражданами, среди которых были и лица с уголовным прошлым. И даже организовывали им застолье, к которым и сами приобщались. Также установлено, что они позволяли им пользоваться мобильными телефонами и даже употреблять алкоголь и наркотики", - рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов.

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Отмечается, что на момент задержания в помещении находились 5 подсудимых, 5 "гостей" и 4 правоохранителя. У одного из посетителей во время поверхностного осмотра изъяли пистолет (предположительно, травматический), шприцы и мобильные телефоны.

Следователи начали уголовное производство по статье "Злоупотребление властью или служебным положением". Также назначена служебная проверка, на время проведения которой конвоиры отстранены от выполнения служебных обязанностей.

На Киевщине задержали банду грабителей, которой руководил полицейский - 28-летний оперуполномоченный Киево-Святошинского отдела полиции. Воры проникали в дома, выносили ценности и оружие, а затем сбывали краденое.