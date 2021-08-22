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воскресенье, 22 августа 2021 11:13

Полицейские "наплевали" на ПДД и устроили аварию

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Полицейские &quot;наплевали&quot; на ПДД и устроили аварию
Полицейские "забыли" о ПДД и поехали на "красный". Фото: скриншот с видео

Утром 22 августа полицейские на служебном авто устроили аварию в центре Киева.

ДТП произошло на пл. Льва Толстого, информирует сообщество в dtp.kiev.ua Facebook.

Полицейская машина Mitsubishi Л200 проехала на запрещающий сигнал светофора и протаранил Chevrolet, утверждают очевидцы.

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Водитель Chevrolet вышел из авто, держась двумя руками за голову.

Есть ли среди участников аварии пострадавшие, неизвестно.

На автодороге Киев - Харьков вблизи села Александровка Пирятинского района Полтавской Daewoo Lanos врезался в отбойник. Металлическая конструкция буквально прошила 51-летнего пассажира авто, он погиб на месте. 35-летний водитель попал в больницу.

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Дата
22
августа

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