Полицейские "наплевали" на ПДД и устроили аварию

Утром 22 августа полицейские на служебном авто устроили аварию в центре Киева.

ДТП произошло на пл. Льва Толстого, информирует сообщество в dtp.kiev.ua Facebook.

Полицейская машина Mitsubishi Л200 проехала на запрещающий сигнал светофора и протаранил Chevrolet, утверждают очевидцы.

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Водитель Chevrolet вышел из авто, держась двумя руками за голову.

Есть ли среди участников аварии пострадавшие, неизвестно.

На автодороге Киев - Харьков вблизи села Александровка Пирятинского района Полтавской Daewoo Lanos врезался в отбойник. Металлическая конструкция буквально прошила 51-летнего пассажира авто, он погиб на месте. 35-летний водитель попал в больницу.