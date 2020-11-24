Полицейские мчались на вызов о ДТП и сами попали в аварию

В Шевченковском районе Киева произошло ДТП с участием автомобиля полиции.

Авария произошла на перекрестке ул. Богдана Хмельницкого и Терещенковской, сообщил Киев Оперативный.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Mazda влетела в авто полиции при оформлении смертельного ДТП

Фото: facebook.com/KyivOperativ

По предварительным данным, водитель Audи не пропустил автомобиль полиции, произошло столкновение. Обстоятельства ДТП выясняются.

На ул. Европейской в ​​Полтаве патрульный на служебном автомобиле Skoda Rapid сбил мужчину. Пострадавшего пытались реанимировать, но бесполезно. Он умер в "скорой".