Полицейские мчались на вызов о ДТП и сами попали в аварию

В Шевченковском районе Киева произошло ДТП с участием автомобиля полиции.
Авария произошла на перекрестке ул. Богдана Хмельницкого и Терещенковской, сообщил Киев Оперативный.
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По предварительным данным, водитель Audи не пропустил автомобиль полиции, произошло столкновение. Обстоятельства ДТП выясняются.
На ул. Европейской в Полтаве патрульный на служебном автомобиле Skoda Rapid сбил мужчину. Пострадавшего пытались реанимировать, но бесполезно. Он умер в "скорой".
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