Полицейские лезли через окно: дочь 10 дней жила с трупом матери

В Каменском в многоэтажке нашли мумию пожилой женщины. Все это время в квартире находилась ее дочь. Фото: npu.gov.ua

В Каменском Днепропетровской области в многоэтажке нашли тело пожилой женщины. Все это время в квартире находилась ее дочь.

Забили тревогу соседи, которые почувствовали трупный запах. Они вызвали спасателей. Те переадресовали вызов полиции. Об этом в соцсети рассказала местная жительница Елена Корма.

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"Соседи почувствовали трупный запах в подъезде несколько дней назад. 14 июля обратились в ГСЧС, но там их переадресовали в полицию. Прибывшие на вызов полицейские снова вызвали спасателей, но те не приехали, поэтому патрульным пришлось залезать в квартиру через окно. Попав в помещение, полицейские обнаружили труп пожилой женщины. Все это время в квартире находилась дочь умершей", - сказано в сообщении.

Дочь умершей якобы имеет психические расстройства. Все обстоятельства дела устанавливают полицейские.

В Кривом Роге в одной из квартир в пятиэтажке на переуул. Бульварном нашли мумию 88-летней женщины. Она умерла в 2017-м. Все время сын держал тело матери в квартире. Мужчине около 50 лет. Соседи говорят, что он имеет психические проблемы. Он "ухаживал" за телом покойной, мыл и обрабатывал какими-то веществами, чтобы соседи не почувствовали трупный запах.