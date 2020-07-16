Полицейские "крышевали" проституток

Фото: dbr.gov.ua

Двое оперуполномоченных Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми Нацполиции в Одесской области, требовали $2,5 тыс. от проституток.

Вместо этого они обещали не привлекать их к административной ответственности и содействие в противоправной деятельности. Об этом сообщает ГБР.

"Оперуполномоченные требовали 2500 долларов от лиц, оказывающих платные интимные услуги на территории города Одесса. Зато обещали не привлекать их к административной ответственности и содействие в дальнейшей противоправной деятельности", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полицейские крышевали воров на столичном вокзале

После перевода на карточный счет очередного транша взятки в 24 тыс. 200 грн оперуполномоченных задержали.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Полицейским грозит до 10 лет тюрьмы.

В Краматорске разоблачили сотрудников полиции, которые требовали деньги за крышевание наркоторговца. Крышеванием занимались сотрудники Краматорского ОП ГУНП в Донецкой области, которые требовали от украинца взятку в размере 50 тыс. грн.