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вторник, 05 мая 2020 16:56

Полицейские 4 часа пытали 18-летнего парня

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Полицейские 4 часа пытали 18-летнего парня
На Донетчине трех полицейских обвинили в пытках. Фото: pixabay.com

Трех оперуполномоченных отдела криминальной полиции Краматорского отдела полиции ГУ Нацполиции в Донецкой области обвинили в пытках, совершенных по предварительному сговору группой лиц.

По информации пресс-службы Государственного бюро расследований, следствием установлено, что в декабре 2019 года одному из оперуполномоченных следователь поручил проведение допроса гражданина в рамках расследования уголовного производства по факту мошенничества.

После того как 18-летний пострадавший явился на вызов, полицейский провел его в служебный кабинет, где их уже ждали двое оперуполномоченных. Без предъявления каких-либо требований полицейские начали бить потерпевшего, требуя признать вину в совершении преступления, к которому тот не был причастен.

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Они заставляли его становиться лицом к стене и били резиновой дубинкой, угрожали электрошокером, связывали руки и ноги клейкой лентой, лишали возможности дышать, прижимая полиэтиленовый пакет к лицу. Пытки продолжались почти 4 часа, однако не привели к желаемому для полицейских результату.

Обвинительный акт против злоумышленников уже направлен в суд. Если их вина будет доказана, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Большинство освобожденных во время недавнего обмена пленными между Украиной и ОРДЛО заявили о пытках, физическом и психологическом насилии в отношении них со стороны террористов, финансируемых Россией.

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