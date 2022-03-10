"Пол второго батальона раз*ярило. И командир полка погиб" - в Николаеве оккупанты считают 200-ых

В Николаеве продолжаются бои. Враг несет большие потери. Фото: https://t.me/marusyazvirobiy

В Николаеве ВСУ продолжают держать оборону города.

Оккупанты терпят значительные потери и считают, сколько у них 200-ых. Об этом свидетельствует перехваченный СБУ разговор российского военного с товарищем. Его часть сейчас дислоцируется в Николаевском аэропорту и задействована в нападении на город.

На вопрос: "У тебя там точно все хорошо?" у оккупанта один ответ – перечень потерь: "…там ставропольцев потрепало жестко. И разведбат, раз*ярило".

А дальше поименно называет знакомых, которые уже не вернутся, и резюмирует, что "пол второго батальона раз*ярило вообще. И командир их полка погиб".

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Николаев обстреливают с северо-восточного направления. "Сейчас по Николаеву стреляют из направления Кропивницкого "Градами" и "Ураганами". Или проверяют на прочность наши блокпосты, или готовятся к наступлению", - сказал мэр Николаева Александр Сенкевич.