Николаев обстреливают с двух направлений: есть раненые

Николаев обстреливают с северо-восточного направления.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
"Враг не спит, следить за нашими перемещениями. Делать разные вбросы. Я прошу вас – не реагируйте", - подчеркнул.
Есть подозрения, что ночью город тоже будут обстреливать. Об этом заявил мэр Николаева Александр Сенкевич.
"Сейчас по Николаеву стреляют из направления Кропивницкого "Градами" и "Ураганами". Или проверяют на прочность наши блокпосты, или готовятся к наступлению. Думаю, ночью нас тоже будут обстреливать. Так будьте внимательны, ночуйте или в подвале, или соблюдая правила двух стен ", подчеркнул.
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Сенкевич добавил, что ворог использует запрещенные во всем мире кассетные снаряды.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об обеспечении участия гражданских лиц в защите нашей страны.
Верховная Рада также приняла этот закон, который был подписан 3 марта.
В период действия военного положения граждане Украины могут участвовать в отпоре и сдерживании вооруженной агрессии Российской Федерации и/или других государств, применяя собственное наградное, спортивное, охотничье нарезное, гладкоствольное или комбинированное оружие и боевые припасы к нему.
Гражданские лица не несут уголовной ответственности за применение огнестрельного оружия против лиц, осуществляющих вооруженную агрессию против Украины, если такое оружие применено в соответствии с требованиями закона Украины "Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины".
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