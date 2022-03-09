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среда, 09 марта 2022 22:56

Спецтема: Война России против Украины

Николаев обстреливают с двух направлений: есть раненые

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Николаев обстреливают с двух направлений: есть раненые
Николаев оцепили, стреляют с двух направлений. Фото: https://t.me/marusyazvirobiy

Николаев обстреливают с северо-восточного направления.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Враг не спит, следить за нашими перемещениями. Делать разные вбросы. Я прошу вас – не реагируйте", - подчеркнул.

Есть подозрения, что ночью город тоже будут обстреливать. Об этом заявил мэр Николаева Александр Сенкевич.

"Сейчас по Николаеву стреляют из направления Кропивницкого "Градами" и "Ураганами". Или проверяют на прочность наши блокпосты, или готовятся к наступлению. Думаю, ночью нас тоже будут обстреливать. Так будьте внимательны, ночуйте или в подвале, или соблюдая правила двух стен ", подчеркнул.

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Сенкевич добавил, что ворог использует запрещенные во всем мире кассетные снаряды.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об обеспечении участия гражданских лиц в защите нашей страны.

Верховная Рада также приняла этот закон, который был подписан 3 марта.

В период действия военного положения граждане Украины могут участвовать в отпоре и сдерживании вооруженной агрессии Российской Федерации и/или других государств, применяя собственное наградное, спортивное, охотничье нарезное, гладкоствольное или комбинированное оружие и боевые припасы к нему.

Гражданские лица не несут уголовной ответственности за применение огнестрельного оружия против лиц, осуществляющих вооруженную агрессию против Украины, если такое оружие применено в соответствии с требованиями закона Украины "Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины".

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