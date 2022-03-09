Николаев обстреливают с двух направлений: есть раненые

Николаев оцепили, стреляют с двух направлений. Фото: https://t.me/marusyazvirobiy

Николаев обстреливают с северо-восточного направления.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Враг не спит, следить за нашими перемещениями. Делать разные вбросы. Я прошу вас – не реагируйте", - подчеркнул.

Есть подозрения, что ночью город тоже будут обстреливать. Об этом заявил мэр Николаева Александр Сенкевич.

"Сейчас по Николаеву стреляют из направления Кропивницкого "Градами" и "Ураганами". Или проверяют на прочность наши блокпосты, или готовятся к наступлению. Думаю, ночью нас тоже будут обстреливать. Так будьте внимательны, ночуйте или в подвале, или соблюдая правила двух стен ", подчеркнул.

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Сенкевич добавил, что ворог использует запрещенные во всем мире кассетные снаряды.