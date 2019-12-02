Покушение на Соболева: депутата взяли под охрану

Депутат Киевского облсовета Вячеслава Соболева охраняют. Фото - facebook.com/vyacheslav.sobolev

Полиция охраняет депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева после нападения на него 1 декабря в центре Киева.

До покушения у депутата охраны не было, сообщил начальник столичной полиции Андрей Крищенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали фото предполагаемого убийцы 3-летнего сына депутата

"На момент нападения полиция его охраняла. Но сразу после совершения преступления предоставили ему полицейское сопровождение, пока полицейские его охраняют", - сказал Крищенко.

К расстрелу сына депутата Вячеслава Соболева в Киеве причастны мужчины в возрасте 18 и 19 лет. Оружие, из которого стреляли - нашли. Полиция сейчас проводит ряд следственных действий с задержанными.