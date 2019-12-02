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понедельник, 02 декабря 2019 18:54

Покушение на Соболева: что сказал судья Емельянов, которого связывают с преступлением

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Покушение на Соболева: что сказал судья Емельянов, которого связывают с преступлением
Судья Высшего хозяйственного суда Украины Артур Емельянов заверил, что не имеет отношения к покушению на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. Фото - ukranews.com

Судья Высшего хозяйственного суда Украины Артур Емельянов заверил, что не имеет отношения к покушению на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева, чей автомобиль был обстрелян накануне в Киеве.

Он выразил сожаление родителями погибшего мальчика, а также назвал это большой трагедией. И заявил, что при необходимости готов дать пояснения следователям полиции, передают "Украинские новости".

По словам Емельянова, заявления и предположения, которые появились в СМИ, о его причастности к этому ужасному событию - "не более, чем желание использовать чужое горе в меркантильных интересах".

Судья также отметил, что для освещения ситуации готов в любое удобное время более подробно разъяснить реальное положение дел журналисту Владимиру Бойко, который и стал первоисточником этой информации.

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По мнению судьи, ложную информацию может распространять третья сторона, заинтересованная в его дискредитации. Он вспомнил о похищении предпринимателя Максима Слуцкого и его партнера Владислава Израилита. Емельянова обвиняли в его организации.

"Я обратился в полицию с заявлением, чтобы эти обвинения были расследованы. Полгода велись следственные действия, и когда пришло время предъявлять подозрения виновным, оказалось, что за этими провокациями стоят высокопоставленные чиновники и бизнесмены из Днепра", - отметил судья.

По словам Емельянова, распространенная о нем за последние сутки информация - часть кампании по дискредитации с целью давления на правоохранительные органы.

Между Вячеславом Соболевым и Артуром Емельяновым продолжаются многолетние суды вокруг недвижимости. Сам Вячеслав Соболев ранее заявлял, что одним из тех, кто ему угрожал, был скандальный судья Артур Емельянов. По словам Соболева, поэтому ему удалось привлечь даже народных депутатов и добровольческий батальон "Святая Мария". Вместе, мол, они преследовали одну цель - отнять недвижимость депутата в Мариуполе. Сегодня во время брифинга Нацполиции, Андрей Крищенко отказался комментировать причастен ли судья Артур Емельянов в покушении на убийство.

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02
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