Покушение на ректора и его жену: он без руки, она - без глаза

У ворот частного дома семьи Крысоватых в Петриках взорвался неизвестный предмет. Дело расследуют как покушение на убийство. Фото - ТСН

Тернопольские медики ампутировали кисть левой руки ректору Тернопольского национального экономического университета Андрей Крысоватому, который пострадал в результате взрыва.

Его жена Оксана Ивановна потеряла глаз. За полноценное функционирование другого медики борются. Об этом корреспонденту Gazeta.ua стало известно из собственных источников.

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Супруги находится под круглосуточной охраной в больнице. Их состояние стабильно тяжелое.

Кроме травматической ампутации левой кисти, у ректора взрывная травма и осколочные ранения тела. У его жены взрывная политравма и многочисленные осколочные ранения тела.

Неизвестный предмет взорвался у ворот частного дома семьи Крысоватых в Петриках утром 4 сентября. Рядом со взрывчаткой нашли от руки написанную записку. В ней на латыни написано: "Помни о смерти". Полицейские рассматривают несколько версий покушения, среди них - профессиональная деятельность и бизнес-интересы. В полиции также говорят о возможной связи со взрывом, который произошел в городе 3 августа. Тогда подарочную коробку оставили на капоте "Ниссана Кашкай" жены экс-заместителя городского головы Тернополя Владимира Каминского. Покалечило прохожего, который хотел открыть ее из любопытства.