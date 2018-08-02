Покушение на одесских руховцев: новые подробности

По факту нападения на лидеров Одесской организации Народного Руха Украины полиция открыла уголовное производство по статье "покушение на убийство". Фото - Думская

По факту нападения на лидеров Одесской организации Народного Руха Украины - Михаила Кузаконя и Григория Козьму - полиция открыла уголовное производство по статье "покушение на убийство". Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

"На месте происшествия работают сотрудники полиции. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия. Сведения по указанным фактам внесены в Единый журнала досудебных расследований по статье "покушение на убийство", - говорится в сообщении.

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Также стало известно, что нападение произошло на Светлой улице в Красном Хуторе, южном пригороде Одессы. Машина, которую протаранил грузовик, принадлежит Григорию Козьме - он заехал за Кузаконем, когда произошло событие, сообщает "Думская".

Козьма стрелял из травматического пистолета по убегающему водителю. Однако не попал.

Одесский журналист-расследователь Григорий Козьма заявил о том, что на его жизнь было совершено покушение. По словам журналиста, в его авто на большой скорости намеренно въехал грузовик, водитель которого после наезда выпрыгнул из кабины и скрылся на мопеде с сообщниками.