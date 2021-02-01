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Покушение на генерала: СБУ проверяет причастность спецслужб РФ

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Покушение на генерала: СБУ проверяет причастность спецслужб РФ
Бывшему первому заместителю главы СБУ Дмитрию Нескоромному объявлено о подозрении в организации убийства начальника главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. Фото: t.me/neskoromnyidmytro

Бывший первый заместитель главы СБУ Дмитрий Нескоромный, которого подозревают в организации заказного убийства генерала Андрея Наумова, мог быть связан со спецслужбами Российской Федерации.

Возможные связи будет детально изучать Служба безопасности Украины. Об этом заявил глава ведомства Иван Баканов.

"Как видно из отдельных аудиозаписей, опубликованных в СМИ, вероятно, не обошлось здесь и без русского следа. Поэтому будет подробно изучена возможная связь подозреваемого со спецслужбами страны-агрессора", - сообщил глава СБУ.

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Мотивом для заказного убийства руководителя внутренней безопасности Службы Андрея Наумова является его профессиональная деятельность - он не позволял преступной группе назначить своих людей на должности в СБУ. И обнародованные записи разговоров фигурантов это четко подтверждают.

Он отметил, что в своей деятельности Служба оперирует исключительно фактами и доказательствами.

27 января СБУ обнародовала доказательства причастности бывшего первого заместителя главы Службы Дмитрия Нескоромного к организации приготовления убийства начальника главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. Подозрение в преступлении вручили родственникам Нескоромного. Его самого объявили в розыск.

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