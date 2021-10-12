Покушение на бизнесмена "Мультика" раскрыли благодаря ДНК

В Николаеве задержали предполагаемого киллера, стрелявшего в бизнесмена Михаила Титова по кличке "Мультик" в апреле 2020 года.

Раскрыть покушение на убийство помогло ДНК на окурках, сообщила в Facebook генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Автор: t.me/pgo_gov_ua В Николаеве задержали исполнителя покушения на бизнесмена Михаила Титова по кличке «Мультик»

"На чердаке дома напротив места, где часто бывал потерпевший, стрелок устроил засаду. После покушения он бросил там ружье, на котором нашли следы его ДНК. Прокуратура и полиция Николаевской области постоянно расширяли круг поиска. Совпадение произошло во время проверки на причастность к совершению преступления одного из местных жителей. Образцы ДНК на окурках человека совпали с теми, что остались на оружии и указали на личность стрелка", - рассказала Венедиктова.

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Задержанный уже имел конфликт с законом и известен в криминальных кругах. Он был судим и является обвиняемым в процессах о вымогательстве и мошенничестве. Одним из мотивов возможного заказа убийства "Мультика" правоохранители считают перераспределение криминальных сфер влияния в регионе.

Автор: facebook.com/irina.venediktova.31 Раскрыть покушение на убийство помогло ДНК на окурках

Венедиктова также рассказала, что пуля попала "Мультику" в голову. Он выжил, но у него существенные проблемы со здоровьем. Пострадавший также является фигурантом в ряде уголовных производств.

У Михаила Титова стреляли днем ​​6 апреля 2020 года во дворе офисного центра "Техноконтракт". Он был ранен в голову, был в реанимации. Пуля попала Михаилу Титову в шею, потом пошла вверх, перебила челюсть и вышла наружу. В результате ранения повреждены кровеносные сосуды шеи и лица, в том числе и сонная артерия. Кровь из раны хлынула буквально фонтаном