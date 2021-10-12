Покушение на бизнесмена "Мультика" раскрыли благодаря ДНК

В Николаеве задержали предполагаемого киллера, стрелявшего в бизнесмена Михаила Титова по кличке "Мультик" в апреле 2020 года.
Раскрыть покушение на убийство помогло ДНК на окурках, сообщила в Facebook генеральный прокурор Ирина Венедиктова.
"На чердаке дома напротив места, где часто бывал потерпевший, стрелок устроил засаду. После покушения он бросил там ружье, на котором нашли следы его ДНК. Прокуратура и полиция Николаевской области постоянно расширяли круг поиска. Совпадение произошло во время проверки на причастность к совершению преступления одного из местных жителей. Образцы ДНК на окурках человека совпали с теми, что остались на оружии и указали на личность стрелка", - рассказала Венедиктова.
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Задержанный уже имел конфликт с законом и известен в криминальных кругах. Он был судим и является обвиняемым в процессах о вымогательстве и мошенничестве. Одним из мотивов возможного заказа убийства "Мультика" правоохранители считают перераспределение криминальных сфер влияния в регионе.
Венедиктова также рассказала, что пуля попала "Мультику" в голову. Он выжил, но у него существенные проблемы со здоровьем. Пострадавший также является фигурантом в ряде уголовных производств.
У Михаила Титова стреляли днем 6 апреля 2020 года во дворе офисного центра "Техноконтракт".
Он был ранен в голову, был в реанимации. Пуля попала Михаилу Титову в шею, потом пошла вверх, перебила челюсть и вышла наружу. В результате ранения повреждены кровеносные сосуды шеи и лица, в том числе и сонная артерия. Кровь из раны хлынула буквально фонтаном
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