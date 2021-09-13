Покупателю авто проломили голову и выбросили в лесополосе

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В лесополосе близ села Валя Кузьмина возле Черновцов нашли мужчину с проломленной головой 11 сентября.

Им оказался 52-летний житель Волынской области, который приехал покупать авто. Его убили и ограбили, сообщили 13 сентября в отделе коммуникации областной полиции.

"У убитого не было ни документов, ни телефона. Установив его личность, выяснилось мужчина приехал покупать авто. Имел с собой 3 тысячи долларов и 10 тысяч гривен. Причастных к преступлению также установили", - рассказал начальник областной полиции Руслан Дударец.

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Подозреваемые - двое буковинцев в возрасте 29 и 34 года. Именно у одного из них потерпевший планировал приобрести авто. На нем же злоумышленники выехали из области после преступления. Их задержали утром 12 сентября в одном из отелей на Ровенщине.

Следователи открыли уголовное производство. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

За разбой и умышленное убийство мужчинам грозит до 15 лет за решеткой или пожизненное лишение свободы.

В Кировоградской области нашли убитым пропавшего 48-летнего мужчину с Гайворона. Он на собственном автомобиле уехал из дома со знакомым в неизвестном направлении и не вернулся. За пять дней родные сообщили о его исчезновении. Тело нашли в соседнем районе. В убийстве подозревают местного 21-летнего жителя. Его задержали.