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понедельник, 16 сентября 2019 15:16

Показали видео с места ДТП с "новой Зайцевой"

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Показали видео с места ДТП с &quot;новой Зайцевой&quot;
На улице Сумской в ​​Харькове 23-летняя водитель на Audi сбила 4-х женщин на тротуаре. Фото: hk.npu.gov.ua

Показали видео с места ДТП на улице Сумской в ​​Харькове, во время которого пострадали четверо женщин.

На записи видно работу медиков с пострадавшими. Кадры были опубликованы на одном из харьковских Telegram-каналов.

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По предварительным данным, 23-летняя девушка за рулем кабриолета Audi TT не справилась с управлением.

Авария на улице Сумской в ​​Харькове произошла 15 сентября в 22:47. Пострадавших женщин 27, 32, 47 и 56 лет с телесными повреждениями доставили в больницу.

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16
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