Показали видео с места ДТП с "новой Зайцевой"

Показали видео с места ДТП на улице Сумской в Харькове, во время которого пострадали четверо женщин.
На записи видно работу медиков с пострадавшими. Кадры были опубликованы на одном из харьковских Telegram-каналов.
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По предварительным данным, 23-летняя девушка за рулем кабриолета Audi TT не справилась с управлением.
Авария на улице Сумской в Харькове произошла 15 сентября в 22:47. Пострадавших женщин 27, 32, 47 и 56 лет с телесными повреждениями доставили в больницу.
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