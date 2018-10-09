Показали видео масштабных взрывов на складах боеприпасов под Черниговом

В сети появилось видео взрывов и пожара вблизи пгт Дружба Ичнянского района на Черниговщине.
Очевидцы говорят, детонация была такой силы, что за десятки километров от эпицентра вздрагивала земля.
На месте работает оперативный штаб. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман вылетел к месту чрезвычайного происшествия.Об этом сообщил в Twitter.
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"Чрезвычайное происшествие на Черниговщине. На месте работает оперативный штаб. Вылетаю туда", - написал Гройсман.
9 октября в 3.30 на 6-м военном арсенале близ города Ичня Черниговской произошел взрыв. Масштаб пока не известен. По всей Черниговской области и вдоль государственной границы введены соответствующие ограничительные меры.
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