Показали украинцев, выживших во время авикатастрофы в Казахстане

Юрий и Яна Сон из Мелитополя Запорожской области выжили во время авикатастрофы в Казахстане. Фото - vmestezp.org

На борту разбившегося лайнера в Казахстане во время рейса "Алмата - Нурсултан", находились уроженец Мелитополя Запорожской области Юрий Сон и его жена Яна.

Супруги получили серьезные травмы и находится в больнице. У пострадавших компрессионные переломы позвоночника. Медики сообщают, что опасности для жизни нет, пишет vmestezp.org.

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Сейчас близкие пострадавших украинцев вместе с ними находятся в больнице. Туда же отправился и представитель посольства, который занимается решением всех вопросов.

Юрий Сон родился и закончил школу в Мелитополе. Сейчас с женой работает в школе английского языка. Ведут активный образ жизни, увлекаются музыкой.

Авиакатастрофа произошла утром 27 декабря возле аэропорта Алматы в Казахстане в районе поселка Кызыл Ту. Упал самолет Fokker-100 местной авиакомпании Bek Air. На его борту находились 95 пассажиров и пять членов экипажа. На месте погибли восемь человек, включая командира экипажа. Двое погибли в аэропорту, после того как их достали из-под обломков самолета, еще двое умерли уже в больнице. В списке пострадавших 49 человек.