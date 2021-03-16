Показали последствия мощного взрыва возле Киева

Взрыв в Боярке возле Киева произошел около 4:00. В результате повреждены трансформатор, линии электропередач, 4 автомобиля, окна и заборы 5 ближайших домов. Образовалась воронка.

Вероятно, пострадал 1 человек, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

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"На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, взрывотехники, криминалистическая лаборатория, кинологи. Коммунальщики восстанавливают электроснабжение и ликвидируют последствия взрыва", - сказано в сообщении.

После проведения проверки и установления всех обстоятельств, правоохранители дадут правовую квалификацию события.

Взрыв в Боярке прогремел на ул. Королюка ночью 16 марта. На месте образовалась большая воронка, повреждены автомобили рядом с местом взрыва. Предварительно сообщалось, что обошлось без пострадавших.