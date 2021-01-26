Показали фото тройного смертельного столкновения на трассе Киев-Чоп

Фото: facebook.com/Сколевское РО ГУ ГСЧС Украины в Львовской области

Появились подробности тройного смертельного столкновения на трассе Киев-Чоп.

Там не разминулись Fiat Doblo, Lexus LX 570 и Mercedes-Benz Sprinter. В результате столкновения 2 человека погибли, 4 травмированы, сообщили в Сколевском райуправлении ГСЧС области.

"С помощью гидравлического инструмента, деблокированы 4 пострадавших с автомобиля Mercedes-Benz Sprinter", - рассказали спасатели.

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Предварительно, 24-летний житель Хмельницкой области за рулем Lexus Lx570 совершал обгон. И столкнулся с Mercedes-Benz Sprinter под управлением 39-летнего жителя Черновицкой области. После столкновения микроавтобус выбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с автомобилем Fiat Doblo под управлением 39-летнего жителя Сколевского района, сообщили в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА.

В результате ДТП погибли пассажиры Mercedes Sprinter - 40-летний житель Ровенской области и 49-летний житель Черновицкой области. Обстоятельства происшествия устанавливают.

Авария произошла 25 января в 16:17 вблизи села Дубина Сколевского района на Львовщине. Сообщалось, что столкнулись микроавтобус и 2 легковушки.