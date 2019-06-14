Показали фото с места гибели украинцев в Польше

Фото: msw.gov.pl

Появились фото с места аварии в Любуском воеводстве Польши. Там погибло трое граждан Украины. Четвертый пострадавший в тяжелом состоянии в больнице.

Авария произошла на дороге местного значения между населенными пунктами Пщев и Новый Гожицко. Фото с места ДТП публикует местная полиция.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бус разорвало на части: фото и видео смертельного ДТП на трассе

Водитель автомобиля Opel Astra не справился с управлением и влетел в дерево. На кадрах видно, что от авто осталась груда металлолома.

В сообществе Rivne_1283 в Instagram сообщили, что погибшие являются жителями Ровенской области.

Авария произошла вечером 12 июня. Всем погибшим от 31 до 38 лет. Двое из них погибли на месте, а двое в тяжелом состоянии были госпитализированы. В больнице один украинец умер во время операции. Четвертый 19-летний пострадавший находится в больнице города Гожув Велькопольский в очень тяжелом состоянии.