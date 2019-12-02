Показали фото предполагаемого убийцы 3-летнего сына депутата

Вероятный подозреваемый в покушении на депутата Вячеслава Соболева и убийстве его 3-летнего сына - воевал в Укрпаинський добровольческой армии.

Был там одним из лучших снайперов, сообщил в Telegram-канале блогер Назар Приходько и опубликовал фото предполагаемого убийцы.

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"Это - подозреваемый в покушении на Вячеслава Соболева и в убийстве трехлетнего мальчика. Изображения с камер наблюдения возле ресторана "Mario", откуда выезжала семья Соболева в момент нападения и который этому же Соболеву принадлежит. По словам непосредственного командира Андрея Гергерта "Червня" - был одним из лучших снайперов и не только УДА", - написал Приходько.

Автор: Telegram-канал/ Назар Приходько Вероятный подозреваемый в покушении на депутата Вячеслава Соболева и убийстве его 3-летнего сына

Стрельникова Олега Владимировича, 03.10.1998 года рождения, паспорт которого считается потерянным с 2017 года. Выстрел был сделан из номера хостела № 310, расположенного на ул. Тарасовская, 4, пишет "Страна". Номер в хостеле арендовался на имя03.10.1998 года рождения, паспорт которого считается потерянным с 2017 года.

К расстрелу сына депутата Вячеслава Соболева в Киеве причастны мужчины в возрасте 18 и 19 лет. Оружие, из которого стреляли - нашли. Полиция сейчас проводит ряд следственных действий с задержанными.