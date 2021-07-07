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среда, 07 июля 2021 19:31

Показали фото полицейского, в которого стрелял "голосеевский" стрелок

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Показали фото полицейского, в которого стрелял &quot;голосеевский&quot; стрелок
Полицейского 27-летнего Сергея Василенко подстрелил киевлянин, которого пришли выселять из квартиры. Фото: t.me/patrolpolice_ua

Полицейского, которого подстрелил "голосеевский" стрелок в Киеве, зовут Сергей Василенко. Ему 27 лет.

В патрульной полиции служит с 2019-го года, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Украины.

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"Молодой человек, бывший военнослужащий с крепким здоровьем, увлекается мотоспортом. За два года своей службы неоднократно проявлял мужество и волевые качества. Сегодня во время выполнения служебного задания Сергей был серьезно ранен выстрелом из ружья через дверь. Это ситуация, которая еще раз доказывает, что опасность ожидает патрульных даже там, где ее никогда не ожидал. И любой вызов может стать последним", - сказано в сообщении.

Руку патрульного спасают медики больницы им. Шалимова, рассказал заместитель министра МВД Антон Геращенко.

"Сейчас медики больницы имени Шалимова с их золотыми руками собирают кости кисти руки Сергея. Они говорят, что если не будет осложнений, то есть шанс, что через полгода пальцы снова будут работать. Надеемся, что все будет хорошо. Хотя, конечно, рука Сергея уже никогда не будет такой как раньше", - отметил Геращенко.

Стрельба на просп. Голосеевском, 58 произошла около 10:00 7 июля. Мужчину пришли выселять из квартиры. Он не открывал. Вызвал полицейских. Когда те приехали - мужчина открыл огонь через дверь. Пуля прошила руку полицейскому, гражданскому посекло лицо и тело. После этого стрелок поджег квартиру. Его задерживали со штурмом. Вместе с подозреваемым задержали женщину, которая была с ним в квартире.

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Дата
07
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