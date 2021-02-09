Показали фото подозреваемого в двойном убийстве

Херсонские полицейские разыскивают 28-летнего Антона Белоконя из Киева. Его подозревают в двойном убийстве товарищей 40 и 48 лет в Счастливцево Генического района.

Белоконь ранее неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности, рассказали Gazeta.ua в отделе коммуникации областной полиции.

Он среднего телосложения. Рост 180-185 см. С особых примет - шрам над правой бровью и татуировка на предплечье левой руки в виде ветви розы.

Автор: hr.npu.gov.ua

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Во время совершения преступления могла присутствовать девушка подозреваемого - 27-летняя Лилия Жменько с Кагарлыка Киевской области. Ее разыскали дома. Доказательств ее причастности к преступлению нет. Поэтому она находится в статусе свидетеля.

Автор: hr.npu.gov.ua Девушка подозреваемого 27-летняя Лилия Жменько. Ее разыскали на Киевщине. Уверяет, что к преступлению не причастна

Рассказала, что с Белоконем приехали на курорт в поисках работы. Поселились в доме 48-летнего мужчины, где он жил с другом. Там и произошло преступление. Но она не видела любимого с момента приезда в Геническ.

Подозреваемый административную границу с Крымом не переходил. Может находиться на территории Донецкой или Харьковской областей, чтобы оттуда отправиться в ЛДНР.

Если кто-то владеет информацией о местонахождении подозреваемого, просят сообщить по телефонам: (0552) 459070, 0958602295, 0956232624 или 102.

В Геническом районе Херсонской области зарубили мужчин 48 и 40 лет. Тела в доме нашла мать старшего из погибших вечером 2 февраля. В течение дня женщина не видела сына, потому решила проведать его.