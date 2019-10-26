Показали фото нацгвардейца, которого убил пожизненник

21-летнего солдата Нацгвардии убил приговоренный к пожизненному во время этапирования. Фото - facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Осужденного к пожизненному, который убил 21-летнего нацгвардейца во время этапирования, зовут Дмитрий Бевзюк.

Трагедия произошла в специальном вагоне, предназначенном для перевозки арестованных, который двигался в составе пассажирского поезда "Мариуполь-Львов", сообщил ректор Одесского государственного университета внутренних дел Вячеслав Аброськин.

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"Осужденный на пожизненный срок Дмитрий Бевзюк с целью побега совершил нападение на военнослужащего Нацгвардии Украины, который от полученных ранений погиб на месте. За убийство солдата, а вообще просто еще молодого человека при исполнении своих обязанностей, этому зверю ничего не будет. Потому что он и так отбывает пожизненный срок и может убивать, находясь за решеткой, хоть каждый день", - сообщил Аброськин.

Нападение произошло 25 октября около 21. 30 во время этапирования железной дороге. Приговоренный к пожизненному лишению свободы напал на стражей с целью их обезоруживания и дальнейшей побега. Нападавшего удалось обезвредить и обезоружить.